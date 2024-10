L’Ue dice sì ai dazi sulle auto elettriche cinesi nonostante Scholz e Orban

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non è bastata la forzatura del cancelliere tedesca Olaf, che ha sfidato gli altri leader della coalizione “semaforo” (il liberale Robert Habeck, vicecancelliere e ministro dell’Economia e del Clima, e la verde Annalena Baerbock, ministra degli Esteri) schierando la Germania contro la decisione, annunciata a luglio della Commissione europea, di imporre isull’import di veicoli elettrici “made in China” fino al 36% per rispondere ai maxisussidi elargiti da Pechino al suo comparto. Oggi gli Stati dell’Unione europea hanno detto sì alla proposta, nel contesto del Comitato difesa commerciale: dieci Paesi hanno votato a favore (tra cui Francia e Italia) e cinque contro, gli altri 12 si sono astenuti ma l’astensione significa sì in questi casi.