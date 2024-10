Leganes-Valencia il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Leganés esi preparano a una sfida fondamentale per invertire la rotta. Con entrambe le squadre in difficoltà, chi saprà cogliere l’opportunità di rilanciarsi in questo anticipo di Primera División? Analisi delLEGANÉS: Solidità casalinga, ma poca incisività Il Leganés arriva a questa sfida dopo un incoraggiante pareggio esterno contro il Rayo Vallecano (1-1). La squadra di Mister Jimenez ha mostrato segni di solidità difensiva, ma manca ancora di consistenza nelle partite casalinghe, dove ha raccolto appena 3 punti in 3. Il Leganés ha però ottenuto una vittoria incoraggiante contro Las Palmas (2-1) che potrebbe dare fiducia per questa sfida cruciale.