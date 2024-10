Il WWF contro il Milan per lo stadio a San Donato | Lì c’è un bosco fermate tutto

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nell’area denominata San Francesco, a San, dove sorgerà il nuovodel, si continua a lavorare. I dipendenti delle ditte guidate dalla Sportlifecity, lallata rossonera proprietaria dell’area, stanno recintando da settimane tutta la zona in cui nasceranno i cantieri. Ma ora davanti al club si è posto un nuovo ostacolo: il WWF. Come riportato da Il Giornale, la sezione di Martesana dell’associazione ambientalista ha presentato un’istanza al tribunale civile dila Sportlifecity. Il ricorso si basa sulla presenza nell’area di quello che il WWF definisce «un»: «Non potete toccarlo».: avvio ai lavori di recinzione Dopo la bonifica di oltre 300t di rifiuti avvenuta in estate sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell’Area S.Francesco a SanMil.