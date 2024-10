Il poco pugnace Giorgetti stavolta sui conti deve imbracciare l’accetta e tenere a bada Salvini

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Giancarloha un pregio: dice ciò che pensa, ed essendo uno che sa far di conto capisce subito quando i numeri sono forieri di funesti scenari. Al contempo il ministro dell’Economia ha un difetto: non essendo di spirito, dice le cose ma poi batte in ritirata, si chiama fuori come se le decisioni le dovessero prendere al pano superiore, cioè a Palazzo Chigi, da cui spesso si dissocia. Sempre però in silenzio, senza far polemiche, magari lasciandosi scappare qualche rassegnata considerazione sul fatto che a fare i commercialisti nella sua Cazzago Brabbia si viveva più serenamente. Il titolare del Mefscovare almeno 25 miliardi Purtroppo per lui fa parte di un governo per cui la spesa pubblica è una inscindibile prerogativa del consenso. Sono tutti bravi a fare promesse, e pur di mantenerle non esiterebbero a stampare moneta.