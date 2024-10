Il Napoli scala la classifica | tris al Como ma con qualche rischio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024), valida per la settima giornata di Serie A, si chiude sul 3-1. Vantaggio immediato dei partenopei poi gli ospiti recuperano, ma nel secondo tempo arrivano altri due gol degli azzurri. PRIMO TEMPO – La settimana giornata di Serie A, in cui l’Inter sfiderà in casa il Torino, si apre condi oggi pomeriggio. La sfida, iniziata alle 18.30 allo Stadio Maradona, si è appena conclusa sul risultato di 3-1. Per sbloccare il match è bastato meno di un minuto alla squadra di Antonio Conte. Dopo soli 26 secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro, infatti, McTominay trova la rete del vantaggio con un destro che sfiora il palo. Romelu Lukaku è l’artefice dell’assist che manda in porta il compagno. Dopo di che, però, i partenopei si spengono quasi del tutto, lasciando il pallino del gioco al, che si rende particolarmente pericolo in più occasione.