I collant colorati sono la tendenza dall’autunno 2024 secondo le celeb

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dalle calze con fantasia geometrica di Lady Gaga a quelle rosse di Jenna Ortega, passando per lil modello lilla di Iris Law: il’accessorio chiave di stagione preferito dalle. Emma Corrin ha indossato mini abito argentato di Joshua Ewuise,vivaci e scarpe con tacco di Kalda. Jenna Ortega ha scelto un abito blazer doppiopetto di Alexander McQueen,di Calzedonia e slingback Le Silla. Iris Law ha optato per cardigan cropped di Silk Laundry, T-shirt, minigonna gessata e velat le gambe di color pastello. Lady Gaga ha scelto un abito corto a righe con maniche a sbuffo,geometrici di Emilio Cavallini e scarpe di Marc Jacobs mentre Kendall Jenner ha optato per un tubino di The Row combinato con un 70 denari rosso fuoco di Calzedonia e borsa a mano.