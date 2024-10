Ferragni | Non so cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Non sostaal mio fisico, sono stata malissimo”, afferma Chiaratornando su Instagram Stories e riprendendo a informare i suoi follower sulla sua vita privata e sugli eventi lavorativi. “Ieri sono stata malissimo e sono rimasta tutto il giorno a letto, il che è strano perché anche settimana scorsa sono stata quattro giorni a letto a casa. Sono stata super influenzata”, spiega in italiano e in ingleseche si trova ad Atene per un evento del suo brand. “Sono stata bene nel weekend e di colpo sono tornata a stare male”. Aggiornamento ore 6.44 Da tempo, come ha dichiarato lei stessa, aveva smesso di rivolgersi ai fan nelle Instagram Stories: “Mi mancava, voglio tornare a farlo”. La procura di Milano intanto ha chiuso le indagini per Chiara