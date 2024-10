Disco Vivo il nuovo album di Sara Rados e Progetti Futuri

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dal 4 ottobre 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “”, ildidal quale è estratto il singolo “Bandiere sporche” in rotazione radiofonica per Blackcandy Produzioni. L’sarà presentato venerdì 11 ottobre alle 21.30 presso l’Arci Progresso di Via Vittorio Emanuele II 135 a Firenze. “Bandiere Sporche” è un canto folk, segreto, che si apre a chi è in ascolto, per dire quel che vede nel mondo. Un insetto perso in mezzo a mille altri, tra la sua tana e la strada, racconta ciò che sente, sul filo di un arrangiamento acustico e intimista. È così che voce, chitarra e archi prendono sempre più corpo e respiro fino al crescendo del ritornello, che con dolcezza e disperazione, dipinge in punta di blues, il tempo che viviamo. Commenta l’artista a proposito del brano: “Era dicembre e faceva ancora caldo.