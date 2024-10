Attesa finita per Pontida | il colpaccio chi ci sarà sul palco con Salvini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il conto alla rovescia per2024 è quasi giunto al termine. Mai come quest'anno l'evento più sentito dal mondo leghista è atteso con tanto fervore da militanti e dirigenti di partito. Migliaia di persone hanno confermato la loro presenza, con oltre 200 pullman che sono attesi nella bergamasca per popolare il pratone più iconico d'Italia. Fila serrate, tutti fianco a fianco in quello cheun grande abbraccio collettivo al leader del Carroccio Matteo, alle prese con il processo Open Arms per cui rischia fino a 6 anni di carcere per aver impedito lo sbarco di 147 migranti. Un'adunata dal forte valore simbolico che andrà a coronare l'imponente mobilitazione leghista che ha portato a raccogliere 100 mila firme in sostegno al segretario federale al grido “Difendere i confini non è reato”.