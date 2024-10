Yellowstone | Kelly Reilly rivela che l’assenza di Kevin Costner è sempre stato il piano di Taylor Sheridan

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 3 ottobre 2024)chediildiLa star diche ènei piani del creatoremettere in scenadel personaggio dinella seconda parte della quinta stagione di. Dopo la prima messa in onda nel 2018, il neo-western di successo di Paramount Network è tornato nel 2022, continuando la storia del John Dutton die dei suoi tentativi di proteggere il suo ranch nel Montana. Dopo numerosi ritardi e notizie di drammi dietro le quinte, che alla fine hanno portatoad annunciare che non avrebbe ripreso il suo ruolo, la quinta stagione di, parte 2, è ora destinata a concludere lo show.