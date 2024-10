World of Warcraft e Waze uniscono le forze | Thrall è un compagno di Waze

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gli utenti dipossono ora selezionare, uno degli eroi più iconici diof, come nuova opzione di affiancamento per l’app di navigazione. Le nuove offerte “Drive Withof” consentono agli utenti didi celebrare l’imminente 20° anniversario del gioco e offrono funzionalità aggiuntive, come la selezione di un drago rosso per rappresentare il veicolo dell’utente nella finestra di navigazione e due opzioni visive per, “Orde” o “Alleati”, che rappresentano le due fazioni del gioco, Orda e Alleanza. La suite di aiutanti diè disponibile in tutto il mondo, ma la navigazione vocale diè disponibile solo in inglese.