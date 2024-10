Una chef da summit | tortelli e pappa al pomodoro e i ministri sono serviti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Grosseto, 3 ottobre 2024 – La Toscana, quella dei prodotti tipici e dei piatti locali, è stata protagonista su un palcoscenico internazionale. A far conoscere le eccellenze toscane è stata Federica Ritteri,maremmana del ristorante Amorvino situato all’interno della Tenuta Fertuna in località Grilli la quale ha partecipato al prestigiosodeidell’Agricoltura del G7 a Siracusa. Presente anche Silvia Sarcoli, socia di Ritteri e presidente dei ristoratori di Confartigianato Imprese Grosseto. "partita per Siracusa – racconta lariflettendo sulla sua importante esperienza – con l’entusiasmo di rappresentare la Toscana e con l’orgoglio di farmi portavoce della mia amata Maremma.