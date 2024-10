Tifosi in sella per Pantani E sulle sue stesse bici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una decina di appassionati di ciclismo e grandidi Marcohanno partecipato ad un’uscita nei luoghi che ricordano il campione prematuramente scomparso il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni. Ad organizzarla è stato Michel Delvecchio, uno dei grandi amici di Marco. Il gruppo si è ritrovato in piazza Marconi sul lungomare di Cesenatico, dove c’è la statua dedicata al Pirata. I ciclisti hanno pedalato sul lungomare in direzione del centro, sino a raggiungere lo Spazio, il museo multimediale allestito accanto alla stazione ferroviaria, per fare una foto assieme a Serena Boschetti, nipote di Marco.