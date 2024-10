Terremoto a Repubblica | via il direttore Molinari e il presidente Elkann chi arriva al loro posto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Clamoroso ribaltone a: cambia, semplicemente, tutto. Fuori il, John, e il, Maurizio. Il nuovoresponsabile della testata sarà Mario Orfeo, mentre il nuovosarà Maurizio Scanavino. Il nuovogenerale è Gabriele Comuzzio. In ogni caso,resta come editorialista, con tutta probabilità dagli Stati Uniti. Il ribaltone è l'esito della durissima protesta della redazione, culminata con due giorni di sciopero proclamati dal Cdr contro le ingerenze della proprietà , sciopero messo in atto durante la Italian Tech Week. I rapporti trae la redazione, si apprende, sarebbero stati ormai compromessi. Dunque, al vertice diecco Orfeo, che per molti anni è stato caporedattore centrale del quotidiano. E ancora, nel suo lungo curriculum, la direzione del Messaggero, quindi quella del Tg3 in Rai.