Su il sipario a Osteria Nuova | 15 spettacoli per la nuova stagione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bagno a Ripoli, 03 ottobre 2024 - Su ilal Teatro storico di, frazione di Bagno a Ripoli, con una novità: verranno ospitati su questo piccolo, ma grande palco anche cinqueselezionati tra quelli partecipanti al concorso teatrale "Fantastica destinazione". Andranno in scena tra febbraio e maggio con l’obiettivo di promuovere l’arte teatrale non professionistica. Il concorso è rivolto a tutte le compagnie e gruppi teatrali amatoriali del territorio toscano. La rassegna si chiuderà sabato 10 maggio alle 21 (con replica l’11 maggio alle 17) con lo spettacolo dei Viaggiatori Fermi “Taxi a due piazze”, seguito dalla premiazione dei vincitori della 1° edizione del concorso.. Per partecipare bisogna scrivere a [email protected]