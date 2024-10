Sarnano in lutto per Sandro Tidei Era pilota e commissario alle gare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)in lacrime per il 57enne, molto amato in paese. È morto martedì sera all’ospedale di Macerata. Oggi15, sarà celebrato il funerale nella chiesa di Sant’Agostino; la camera ardente è all’obitorio dilavorava alla ditta Laminox; era anchedi percorso, con una grande passione per questo settore. La comunità si stringe ai genitori, Umberto e Maria, alla moglie Angela e ai figli Mauro e Marica (proprietari della società agricola "Il tesoro dei Sibillini"), ai fratelli Giuseppe e Adriana. "Il mondo degli ufficiali di gara – ha scritto l’Aci, federazione nazionale per lo sport automobilistico – è vicino alla famiglia didi percorso venuto a mancare dopo una brevissima malattia.