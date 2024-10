Rutte vola a Kyiv per ribadire il supporto della Nato all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il primo impegno pubblico del nuovo segretario generale, l’olandese Mark, riprende lì da dove aveva lasciato il predecessore Jens Stoltenberg: l’Ucraina. Non è un caso che il nuovo segretario generale abbia sceltocome primo luogo da dove iniziare il suo mandato, per mostrare continuità col passato e riaffermare il sostegno dei 32, impegnata da due anni e mezzo a resistere all’aggressione russa. “Era importante che venissi aora e mettere in chiaro al popolo ucraino, e a tutti quelli che ci guardano, che laè con l’Ucraina” ha affermato, durante una conferenza stampa congiunta con Volodymyr Zelensky, proseguendo poi sui piani per l’entrata del Paese nell’Alleanza: “l’Ucraina è più vicina allache mai e continueremo su questo percorso finché non diventerete membro dell’Alleanza, io sono a favore”.