Quando inizia la Coppa del Mondo di sci di fondo? Calendario 2024-2025 date tappe in Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Scatterà come di consueto da Ruka, in Finlandia, sede del classico opening stagionale, ladeldi sci di: dodici, compreso l’ormai celeberrimo Tour de Ski, comporranno ildelle gare, che scatteranno ormai tra meno di due mesi. L’sarà grande protagonista del, ospitando interamente il Tour de Ski, a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare, con le prime quattroa Dobbiaco e le ultime tre in Val di Fiemme, ed ospitando poi tra gennaio e febbraio a Cogne la tappalmente assegnata a Nove Mesto. Per il resto a dicembre si gareggerà tra Norvegia (Lillehammer) e Svizzera (Davos), mentre a gennaio saranno protagoniste Francia (Les Rousses) e Svizzera (Engadina).