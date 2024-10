Promozione Biagio Nazzaro parla Nicolò Severini | Contro la Jesina ci è andata bene A Fermignano daremo battaglia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il jollytto dopo il gol ai leoncelli: “Una rete come un’altra. Sono rimasto allaper il progetto in una piazza ambiziosa con una società seria” CHIARAVALLE, 3 ottobre 2024 – Sul pareggio dellalac’è il piede sinistro di. Il suo gran gol, infatti, ha deciso sull’1-1 il derby della quarta giornata del girone A di. “Per me è una rete come un’altra – spiega il 34enne -, e credo che ci sianel risultato finale, è un punto guadagnato. Auna delle favorite per la vittoria del campionato. Sono rimasto molto volentieri allaperché credo nel progetto di una società seria in una piazza ambiziosa”.