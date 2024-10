Neva Fanti | la sua biblioteca va al mercatino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nel suo testamento ha lasciato scritto che la suadoveva essere venduta aldell’Arena Orfeonica e gli amici dell’associazione di cui anche lei faceva parte, hanno onorato la sua richiesta., abitante di via Broccaindosso, figlia di Guido, sindaco e primo presidente della Regione Emilia-Romagna, è mancata lo scorso gennaio. Così con la sua morte la bella ed eclettica collezione di libri, contenuta nel suo accogliente salotto di questa pittoresca strada nelle vicinanze di Porta San Vitale, è migrata direttamente nelle mani di coloro che hanno condiviso con lei l’amore per il rione, dove spesso il tempo sembra essersi fermato. Un po’ come quando si aprono le pagine di alcuni dei suoi mille e oltre libri, che il 20 ottobre saranno messi in vendita a EraOra Market.