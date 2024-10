Napoli ‘quella’ frase di Conte scaramantico? e Carratelli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Verso-Como: quellapronunciata in dialetto da Antonio(‘Cca nisciuno è fesso’): di seguito le considerazioni di Repubblica. “E il signor Antonio risponde così: «La pressione è una cosa a cui dobbiamo abituarci, bisogna trasformarla in sana pressione e sana paura per alzare le soglia di attenzione e umiltà. E per il resto dobbiamo tapparci le orecchie e non ascoltare quello che si dice intorno. Dobbiamo sapere che la pressione ce la può mettere qualche furbetto da fuori, magari per coprire la propria squadra, ma fa parte del gioco». Non lo dice esplicitamente, ma è una risposta a Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. E dunque alla Juventus”., il perché Di seguito altre righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Mai alla vigilia.