Naftali Bennett | Teheran è debole colpiamola subito e facciamo la storia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Israele ha ora la sua più grande opportunità in 50 anni di cambiare il volto del Medio Oriente. La leadership iraniana, fino a ieri famosa per la sua bravura nel giocare sulla scacchiera politica internazionale, stavolta ha commesso un terribile errore. Dobbiamo agire ORA per distruggere il programma nucleare dell'Iran, le sue centrali energetiche e per paralizzare mortalmente questo regime terroristico. Agire ora per colpire la testa della piovra del terrore,Pubblichiamo l'intervento postato ieri su “X” da, primo ministro di Israele nel 2021-2022., leader delle formazioni “Yamina” e “Nuova destra” è uno dei maggiori leader conservatori dello Stato ebraico. Nel suo post sostiene che Israele ha l'occasione per cambiare ladel Medio Oriente.