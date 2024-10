Monaco-Olimpia Milano oggi Eurolega basket | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Finalmente l’. La massima competizione cestistica continentale apre i battenti quest’, per un viaggio che si protrarrà fino al prossimo 25 maggio, giorno della finale.l’EA7 Emporio Armaniaprirà la propria avventura in casa dell’AS. La squadra di Ettore Messina non ha iniziato al meglio il proprio campionato con la prima sconfitta con la neopromossa Trieste e ora avranno una sfida interessante contro la squadra del Principato, che ritroverà per l’occasione il grande ex Mike James. Nella squadra di Obradovic però non ci sarà Nick Calathes, la vera e propria ‘testa pensante’ del roster. Per quanto riguarda, Messina pensa ad un po’ di turnover visti i tanti impegni con il campionato. Potrebbero fare il proprio debutto con le ‘sccarpette rosse’ Fabien Causeur, Armoni Brooks e David McCormack, finora fuori dalle rotazioni anche in Supercoppa.