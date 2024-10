LIVE Berrettini-O’Connell 4-3 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | l’azzurro torna a condurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Game. Non passa il dritto incrociato dell’australiano. AD-40 Prima vincente provvidenziale del romano. 40-40 Fa buona guardia a rete con il suo consueto tocco. Alè Matteo. 40-AD Palla break. Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto del. 40-40 Solito passante di dritto in corsa di, stavolta incrociato. Parità. 40-30 Spettacolare la stop volley di rovescio dell’italiano, una vera perla. 30-30 Servizio, dritto, drop e volèe- Perfetto il romano. 15-30 Non passa il rovescio incrociato del. 15-15 Matteo rimedia con la prima vincente. 0-15 L’australiano piazza un nuovo passante lungolinea di dritto. 3-3 CONTROBREAK! Scappa via il dritto in uscita dal servizio di. 40-AD Palla del controbreak. Ottimo recupero con il dritto in corsa di Matteo.