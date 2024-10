L’ensemble I Bassifondi rende omaggio a Francesco Corbetta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Venerdì 4 ottobre alle 19.30, presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli, prosegue A Corde Spiegate, rassegna ideata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, giunta quest’anno alla sua V edizione. Invitati nei più importanti festival di musica antica in Europa, USA, Sud-America e Australia, Isono un power trio barocco che propone la musica del XVII e XVIII secolo.presenterà La Guitarre Royalle, un programma dedicato al più importante chitarrista italiano del Seicento,– celebre per la capacità di condurre l’ascoltatore all’estasi con la sua musica – a due chitarre e non solo. A Corde Spiegate è un’iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, con prenotazione scrivendo a [email protected]