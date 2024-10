L’auto elettrica che prende fuoco improvvisamente

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ci avete segnalato l’ennesimo articolo allarmistico che andrebbe riscritto, perlomeno nel titolo. Il 30 settembre 2024 su auto.it leggiamo: Incendio shock in villa:Con un titolo del genere ci saremmo aspettati un articolo che appunto ci raccontasse cheaveva presoin quanto, ma in realtà in tutto l’articolo non si parla di alcuna reale responsabilità dell’elettrico, si tratta di una non-notizia, di nessun interesse nazionale. Ma allora perché riportarla, se ancora non si sa esattamente cosa sia successo? Curiosamente la stessa notizia la troviamo su altri giornali, sempre con tanta evidenza al tipo di motore montato sul veicolo. Ad esempio, su Il Giorno:: “Siamo salvi per miracolo.