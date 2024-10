La vera inflazione | il confronto-prezzi fra la spesa del 2022 e quella di oggi è impietoso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sembra un discorso da bar, ma è la dura realtà. Quante volte ci siamo chiesti quali sono i veri rincari dei prodotti che subiamo tutti i giorni? Chi si reca quotidianamente a fare lasi è certamente fatto un’idea, ma a venirci in aiuto per certificare ciò che succede è un semplicefra il “peso sul portafogli” delladi due anni fa rispetto aodierna. Il continuo aumento deista mettendo a dura prova le famiglie e i singoli, che faticano sempre di più a far quadrare i conti. Un recentetra idele quelli attuali dimostra come molti prodotti di uso comune siano aumentati oltre il 10%, rendendo sempre più difficile gestire il bilancio familiare. Come evidenziato da Mattia Cialini su Today.it, questa situazione non mostra segni di miglioramento, anzi, la tendenza sembra aggravarsi col passare del tempo.