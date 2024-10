La fine del campo largo e le ricadute dello strappo di Conte sulle Regionali

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il, Cl per gli amici, non esiste più. Non esiste a livello nazionale, non esiste nemmeno a livello locale. Con pesantiprossime elezioniin Umbria, Liguria ed Emilia-Romagna. La mano di Giuseppes’è fatta sentire, con tutti quei veti anti-renziani che hanno ristretto la coalizione. Il M5s non vuole più avere a che fare con Italia Viva, ma a un prezzo che potrebbe essere molto caro: la possibile sconfitta in Umbria e in Liguria. Più facile invece tenere l’Emilia-Romagna, dove già cinque anni fa il centrosinistra respinse un assalto leghista che sembrava essere fatale. Ma andiamo con ordine. Giuseppee sullo sfondo Matteo Renzi (Imagoeconomica).In Umbria è avanti il centrodestra guidato da Tesei In Umbria e in Emilia-Romagna le elezioni si terranno il 17 e 18 novembre, mentre in Liguria si voterà il 27 e 28 ottobre.