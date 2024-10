Italgas inaugura a Firenze il nuovo Centro di comando e controllo delle reti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 –hato oggi ildidegli impianti edi, il secondo dopo quello di Torino: con questa infrastruttura sarà possibile monitorare e gestire da remoto i 74mila chilometri del network di distribuzione del gas del gruppo, compresi gli 8mila chilometri didi Toscana Energia. Ilè stato realizzato all'interno di Toscana Energia e opera in simbiosi con quello di Torino, garantendo un intervento 24 ore su 24, tutti i giorni. La struttura si compone di due aree che operano in connessione tra di loro: in una confluiscono le segnalazioni che giungono al numero verde del pronto intervento, nell'altra avviene ile ilda remoto attraverso l'uso del software proprietario Dana che permette di agire su sensori e attuatori installati lungo la rete.