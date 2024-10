Grazie Uefa per Petrocub-Pafos | questa partita è lo spot peggiore di un sistema alla deriva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una sfida talmente singolare da sembrare quasi spiazzante. Tanto per chi è chiamato a giocarla quanto per chi proverà a seguirla in televisione. Perché latra i moldavi dele i ciprioti delFC potrebbe diventare l’incrocio fra due delle squadre con il coefficientepiù basso di sempre. La numero 221 contro la numero 316. In un match che fino a un paio d’anni fa sarebbe sembrato impossibile. Soprattutto con una coppa europea in palio. La voglia di dilatare a dismisura il numero di club partecipanti, di saziare le Federcalcio locali, di riempire ogni spazio vuoto sul calendario, di spremere il prodotto fino a ottenere l’ultima goccia di succo, ha invece spinto i padroni del vapore europeo a normalizzare le eccezioni. Così stasera allo Stadio Municipale di Hînce?ti andrà in scena una sfida fra due entità minute che incarnano filosofie esattamente opposte.