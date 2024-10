Foggia 47enne morta in incidente stradale | marito indagato per omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Possibile colpo di scena nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone, unadiche era deceduta in untra il 27 e il 28 settembre scorsi lungo la strada provinciale 13 che collega San Severo a Castelnuovo Daunia (). In vista dell’autopsia sul corpo della donna, prevista per il 4 ottobre, la procura diha fatto notificare un avviso di accertamento tecnico irripetibile nei confronti del, Ciro Caliendo, in cui si evince che l’uomo èper. Gli inquirenti sembrano voler vagliare meglio le circostanze del decesso della donna e la ricostruzione fatta dal, che è un imprenditore vitivinicolo di San Severo () e rappresentante territoriale della Cia (Confederazione italiana agricoltori).