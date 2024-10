Firenze fermata la banda delle spaccate in viale dei Mille

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 - Spaccano una vetrata di un'attività indeie tentano la fuga. I militari sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno perlustrato l’area alla ricerca dei responsabili, individuando nella vicina via Giovanni Caselli, a circa 600 metri dal negozio, tre giovani che stavano cercando di nascondersi. In un primo momento è stato bloccato uno dei tre con un’evidente fuoriuscita di sangue dalla gamba forse provocata dal contatto con i vetri infranti. Dopo sono stati fermati anche gli altri due. L'ultimo è stato bloccato addirittura in un giardino interno di via Mossotti, in un’area privata, dopo un inseguimento tra corti e giardiniabitazioni. I militari sono stati anche supportati dalle indicazioni dei residenti che, affacciati a finestre e balconi, hanno assistito all’inseguimento.