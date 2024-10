Fifa le novità di regolamento in vista del Mondiale per club

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Consiglio dellaha recentemente approvato all’unanimità ilche disciplinerà la Coppa del Mondo per, la manifestazione che si terrà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. I cambiamenti sono relativi soprattutto al problema dei giocatori in scadenza al 30 giugno, con laha proposto una soluzione in due fasi: verrà concessa la possibilità alle federazioni nazionali deipartecipanti di aprire una finestra di registrazione eccezionale tra il primo e il 10 giugno 2025. Questo permetterà alle squadre di effettuare movimenti di mercato prima della data ufficiale del primo luglio, sebbene la decisione di adottare tale misura resti a discrezione delle singole federazioni nazionali.