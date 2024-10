Conference League 2024 25 | goleada del Cercle Brugge il Betis cade in casa del Legia Varsavia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si è alzato il sipario sulla sulla/2025 con le prime gare delle 18.45. Balza subito all’occhio ladel, che ha distrutto con un perentorio 6-2 il malcapitato St. Gallo: mattatore di serata Denkey con una tripletta, a cui si aggiunge la doppietta di Magnee e la rete in apertura di Minda. I gol della bandiera degli elvetici sono di Csoboth e Mambimbi. Vittoria netta anche per il Molde, che grazie ad Eikrem, Brynhildsen e Ihler supera 3-0 i nordirlandesi del Larne, al loro esordio europeo. Cala il poker invece l’Omonia Nicosia, che vince 4-0 contro gli islandesi del Vikingur: reti tutte nella ripresa con Coulibaly, Moubarak e doppio Kakoullis. Successo anche per gli armeni del Noah, 2-0 al Mlada Boleslav grazie ad Aias e Pinson. Sorpresa in Polonia, dove ilbatte 1-0 ilgrazie al gol di Kapuadi.