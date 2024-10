Come scoprire il proprio rischio di morte? Arriva il tempone orale che misura il deterioramento dell’organismo ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un semplice tamponepotrebbe essere in grado di stimare il livello di invecchiamento cellulare e prevedere ildi decesso. A presentare questa curiosa prospettiva uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging, condotto dagli scienziati dell’azienda Tally Health di New York. Il gruppo di ricerca, guidato da Maxim Shokhirev ha utilizzato l’approccio epigenetico CheekAge, uno strumento che permette di valutare ila livello cellulare sulla base dell’analisi di un semplice campione di materiale genetico raccolto dall’interno delle guance. Le persone non invecchiano allo stesso modo, spiegano gli esperti, e ilcellulare può dipendere da fattori genetici, ma anche da variabilil’ambiente, lo stile di vita, l’alimentazione e le abitudini di sonno.