Chicago PD | Confermato il ritorno di Kim mentre i fan si chiedono Dov’è Burgess?

(Di giovedì 3 ottobre 2024) QuandoPD ha dato il via alla sua dodicesima stagione il 25 settembre negli stati uniti, lo ha fatto senza due membri chiave del cast dello show: Tracy Spiridakos e Marina Squerciati. L’assenza della Spiridakos nell’episodio è stata tutt’altro che scioccante, dato che la sua uscita dallo show era stata annunciata la scorsa stagione, e sapevamo che la Upton non sarebbe tornata in nessuna veste nella dodicesima stagione. L’assenza della Squerciati, invece, ha lasciato i fan piuttosto sorpresi e con molte domande. Nella première della dodicesima stagione, abbiamo subito appreso che laera fuori per una conferenza a New Orleans e alla fine non è apparsa affatto nel primo episodio.