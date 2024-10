Bremer e Gonzalez la Juve ha due elementi chiave fuori gioco

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È stata una mattinata difficile per lantus, con due giocatori, Gleisone Nico, che hanno subito infortuni significativi. Gleisonha subito una lesione del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio sinistro. Il calciatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Sebbene lantus non abbia fornito dettagli specifici, i media, inclusa La Gazzetta dello Sport, indicano che il recupero per questa tipo di lesione richiederà almeno sei mesi. Questo significa che la sua stagione potrebbe considerarsi praticamente conclusa. NicoDopo Gleison, anche Nicoha dovuto sottoporsi a esami al J Medical a seguito di un infortunio muscolare che lo ha costretto a fermarsi durante la partita contro il Lipsia. L’attaccante argentino è arrivato con una fasciatura evidente sulla coscia destra.