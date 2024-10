Barbara d’Urso a La Vita in Diretta Matano | Esclusiva choc col cuore

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Oggi è successo l’impensabile in Rai,è apparsa a LaIn. Albertosi è collegato con Milly Carlucci e le ha annunciato un’gold.ha mostrato a Milly una clip di Carmelita intenta a provare una delle sue due esibizioni (ecco cosa ballerà sabato sera) che vedremo nella prossima puntata di Ballando con le Stelle: “Oggi per te ho una notizia bomba. Cosa ho? Guarda ti dico solo che è una notiziagold, colti voglio fare vedere questo filmato”. La Carlucci ha subito commentato: “La vedremo sabato sera su questa pista dove sono ora io, proprio su questa stellina centrale ci sarà lei in un ballo sensualissimo,preparati. Lei è una perfezionista fino al midollo delle sue ossa, sta provando e riprovando, non c’è nulla lasciato al caso. Arriverà preparatissima, poi ci sarà la sua intervista, la spieremo nei suoi allenamenti.