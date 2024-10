Ue Buxadé Vox | Serve politica dura su migranti con espulsioni di massa

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una “comune europea moltocontro l’immigrazione illegale”, “lotta ai trafficanti con tutti i mezzi, di polizia e militari” ed “di”. È la linea di Vox per contrastare la migrazione irregolare in Ue e Spagna. Il partito iberico, riferisce il suo capo delegazione al Parlamento europeo, Jorgein un’intervista a LaPresse, sarà presente per la prima volta al raduno della Lega a Pontida, in programma questa domenica, una partecipazione che, assicura, in nessun caso avrà implicazioni nei rapporti con la premier Giorgia Meloni, con la quale Vox ha condiviso il gruppo europeo dei Conservatori e riformisti per poi passare a quello dei Patrioti del premier ungherese Viktor Orban.