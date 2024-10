Treni in tilt in tutta Italia a rischio alta velocità e intercity Ecco la mappa dei ritardi VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - Caos e disagi per il traffico ferroviario a causa della disconnessione degli impianti a Roma Termini e Roma Tiburtina. Il mercoledi' nero per ie' iniziato alle 6:30 quando la circolazione nella capitale si e' praticamente paralizzata. Il problema si e' rapidamente riverberato suiregionali, con i pendolari bloccati a terra o a bordo di convogli costretti poi a tornare indietro, e anche sull'intera rete dell'velocita', con l'divisa in due per le cancellazioni e i. I tecnici ditalia sono intervenuti per risolvere il problema e per capire come mai due impianti diversi si siano rotti quasi in contemporanea. Intorno alle 9 gli impianti erano di nuovo funzionanti ma ci vorranno ora prima che la circolazione possa tornare alla normalità.