Teatro Schegge d’autore al Tordinona di Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dallo scorso martedì 1° ottobre si è aperto il sipario delper la nuova edizione di “”, il Festival della Drammaturgia Italiana, ideato da Renato Giordano, giunto quest’anno alla sua XXI edizione e svolto in collaborazione con lo Snad, il fondo PSMSAD-INPS, e la Fuis. Nuovi autori e interpreti si sfideranno sul palco dello storicoper dar vita all’appuntamento che, anno dopo anno, si è riconfermato tra i più apprezzati e seguiti della Capitale. Tanti i testi selezionati dall’attenta Giuria, che sono pervenuti durante l’anno, monologhi, corti e atti unici. I testi verranno portati in scena ognuno per tre sere consecutive, fino al 13 ottobre, serata finale di premiazione.