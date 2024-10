Salute mentale nel cinema e nella TV del Regno Unito | si aggrava la situazione con 1300 lavoratori che hanno pensieri suicidi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La crisi dellanel mondo dele della televisione nelsi èta. È questa la principale conclusione dell’ultimo sondaggio Looking Glass Survey condotto da Film and TV Charity, uno degli studi più completi del settore sulle condizioni di lavoro dei freelance britannici. Circa il 35% dei 4.300 intervistati ha descritto la propriacome “scarsa” o “molto scarsa”, il che rappresenta un netto aumento rispetto al 24% dell’ultimo studio del 2022. Ierano una caratteristica tra gli intervistati. Circa il 30% degli intervistati (o quasi 1.300 persone) ha affermato di aver pensato di togliersi la vita, un aumento rispetto al 29% del sondaggio precedente. I risultati dell’ente benefico per ile la TV sono ancora più allarmanti se si considera che il campione del sondaggio è più che raddoppiato, passando dai 2.