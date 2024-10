Ripristinare il tessuto adiposo per rallentare l’invecchiamento cutaneo | il trattamento anti-age per eccellenza è l’ultima frontiera beauty

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) IBSA Derma presenta la nuovadel ripristino delin risposta al. Dalla superficie alla struttura profonda del viso. I dettagli Con il passare degli anni, il viso subisce un graduale e continuo processo di invecchiamento a carico non solo della pelle, ma di tutti i tessuti sottostcon conseguente perdita di tono, elasticità, consistenza e volume. Siamo abituati a pensare che questo processo riguardi solo la parte superficiale, ma in realtà anche ciò che non vediamo invecchia1. IBSA Derma, la Divisione di Medicina Estetica di IBSA, lancia un nuovodella rinomata linea Profhilo®, con una della più alte concentrazioni di acido ialuronico ad alto peso molecolare sul mercato.