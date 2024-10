Pozzuoli in auto con 57 kg marijuana | arrestato il conducente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe fruttato alla criminalità oltre 60mila euro i 5,7 kg diprovenienti dalla Spagna sequestrati adalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore. La droga contenuta in un pacco è stata scoperta dai finanzieri in un ‘, durante un controllo. Ildella vettura è statoe l’rità giudiziaria ha disposto la detenzione in carcere per l’indagato a cui vengono contestati i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre allai finanzieri hanno sequestrato anche denaro contante, per circa 400 euro, cinque telefoni cellulari, un documento d’identità falso e l’vettura utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente. L'articolo, incon 5,7 kgilproviene da Anteprima24.it.