Non solo lo spazzolino | ecco tutti gli oggetti che i medici consigliano di cambiare spesso in bagno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Molti pensano che l’unico oggetto daregolarmente insia loogni tre o quattro mesi proprio per evitare la proliferazione di batteri che possono compromettere la salute del proprio sorriso e si sa che una dentatura curata è sempre un ottimo bigliettino da visita. Ci sono, infatti, tanti altriche venendo a contatto con la pelle e l’acqua creano un ambiente più che favorevole (e a tratti anche sorprendente) per la crescita di microrganismi nocivi per il proprio organismo. In parole povere, se questinon si cambiano, possono trasferire batteri sulla pelle capaci di causare irritazioni o infezioni. Insomma, non proprio il massimo se ci pensiamo bene.perché, oltre allo, è fondamentale prestare attenzione anche a questi accessori da(ben 7 per l’esattezza) per la cura ottimale del nostro corpo a 360 gradi.