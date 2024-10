Mostre d’arte da non perdere a Londra sbarca l’italiano Angelo Accardi

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dal 10 al 30 ottobre, l’Eden Gallery diospiterà la mostra “Timeless Inspiration“, un viaggio tra arte classica e cultura pop che vede protagonista l’artista italiano. Situata a Mayfair, nel cuore di, la galleria offrirà una cornice ideale per l’evento, che porta in scena l’originale fusione ditra Rinascimento e surrealismo pop. In questo gioco cromatico e iconografico, Leonardo da Vinci si trova a fianco di Topo Gigio, Michael Jackson dialoga con Paolo Veronese, e Raffaello incontra Keanu Reeves, creando un mondo sospeso tra storia dell’arte e cultura pop degli anni Ottanta.