Microsoft incontra Meloni e annuncia un maxi investimento in Italia | 43 miliardi in due anni

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)hato unda 4,3di euro nei prossimi due: il più grande infino ad oggi, per espandere la sua infrastruttura di data center hyperscale cloud e di Intelligenza Artificiale, oltre a un piano di formazione per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione dini entro la fine del 2025.investimenti inper 4,3di euro nei prossimi dueÈ il risultato di un altro importante successo raggiunto dal premierche oggi ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente di, Brad Smith. Il frutto di una politica e di un lavoro che, tra sinergie, ottimizzazione delle eccellenzene, e implementazione delle capacità computazionali, guarda ad ampio spettro alle sfide che si prospettano nell’immediato futuro.