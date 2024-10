Malattie rare online la prima ‘Sma talent school trova la tua voce’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) (Adnkronos) – Esprimere il proprioo attraverso la voce, scoprirlo e approfondire questa arte nelle sue diverse forme. E' l'obiettivo di Sma, un progetto di formazionepensato per valorizzare e far scoprire le tante possibilità di utilizzo delle abilità vocali per chi vive con la Sma, atrofia muscolare spinale, presentato oggi a L'articololala tuaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.