L’ex Sadam va a un costruttore di Senigallia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Complesso ex zuccherificio Eridaniadi via della Barchetta aggiudicato all’asta. Non è stato ancora reso noto il vincitore ma si tratterebbe di undiche qui avrebbe intenzione di realizzare un complesso residenziale e commerciale a servizio del nuovo hub Amazon in costruzione ad appena un chilometro in linea d’aria. In particolare a servizio di quanti oltre un migliaio solo nei primi tre anni andranno a lavorarvi, dalla metà del prossimo anno se il cronoprogramma sarà rispettato. Dunque abitazioni e attività commerciali: una sorta di cittadella tra Jesi e Monsano. Sarebbero state tre le offerte per l’asta relativa al complesso delzuccherificio Eridania(chiuso a gennaio del 2008) di via della Barchetta: oltre 40 ettari di terreni edificabili, vicino alla centrale Turbogas non più attiva da anni. La base d’asta era di 2,4 milioni di euro.