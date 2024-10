La favola dell’assoluzione di Salvini | quando la politica riscrive il diritto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il leader della Lega Matteo, di fronte alla richiesta di condanna a sei anni di reclusione avanzata dalla Procura di Palermo nel processo Open Arms, ha deciso di ricorrere a una strategia difensiva quanto meno creativa. Con la disinvoltura che lo contraddistingue,sta diffondendo una narrazione che, se fosse un film, potremmo intitolare “L’assoluzione fantasma”. Solo che il fantasma è lui. In un’intervista rilasciata il 18 settembre a Non Stop News su Rtl 102.5, l’ex ministro dell’Interno ha affermato di essere già stato “mandato in giudizio in Tribunale a Catania” per lo stesso reato di cui è accusato nel caso Open Arms, sostenendo che il giudice avrebbe concluso il processo dicendo: “ha fatto il suo dovere, non capisco perché me l’abbiate mandato qua”.